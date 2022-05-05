Вашингтон, , 13:59 — REGNUM Новые ракетные испытания КНДР ведут к росту международной напряженности, Пхеньяну следует соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН и вернуться за стол переговоров. Об этом 4 мая заявил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Антониу Гутерриш Securityconference.org

«Эти испытания, которые добавились к проведенным ранее испытаниям и другим действиям с использованием технологий баллистических ракет, лишь способствуют росту региональной и международной напряженности. Генеральный секретарь призывает КНДР полностью выполнять свои международные обязательства и резолюции Совета Безопасности ООН, — сказал Дюжаррик. — Дипломатия — единственный путь к устойчивому миру и полной и поддающейся проверке денуклеаризации Корейского полуострова».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая с территории северокорейского аэропорта Сунан был осуществлен запуск ракеты в сторону Японского моря.

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