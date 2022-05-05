Москва, 5 мая, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Сейчас Русская православная церковь выступает как «воинствующая», борющаяся с мировым злом, все молитвы православных верующих сейчас о прекращении вражды, о душевном спасении, защите наших братьев, которые живут во всем мире. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 мая, об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ, президент Межпарламентской Ассамблеи православия Сергей Гаврилов.

Марина Захарова ИА REGNUM Храм Христа Спасителя

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"Новый приступ неоколониализма — гораздо страшнее, чем прошлый. Раньше задачей было рабское подчинение народов и сырьевой разбой. В настоящий момент осуществляется удар по нашей духовной жизни, культуре, нравственности — теперь, что называется, пришли и за душой», — отметил Гаврилов.

Ранее был предпринят проект, направленный на разрастание внутрицерковного раскола, рассуждает он.

«Тем не менее, глубоко антихристианские силы, понимая крах попыток установить новый мировой порядок, основанный на разрушении веры, культурных и духовно-нравственных ценностей, теперь прибегают к давлению лично на патриарха Кирилла. Введение санкций покажет страх Европы перед правдой, перед молитвой, словом Божиим, которое несет верующим наш патриарх», — заявил Гаврилов.

Европейский союз (ЕС) планирует ввести санкции против патриарха Кирилла в рамках шестого пакета антироссийских санкций. Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не исключила возможности введения санкций против главы Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Кирилла со стороны США.