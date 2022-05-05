Киев, 5 мая, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Кишинёв пока не дал согласие на то, чтобы украинские боевики вторглись на территорию Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Об этом заявил в эфире телеканала «Украина 24» советник главы МВД Украины Виктор Андрусив.

PavelD Приднестровье

«Мы, к сожалению, не можем вторгнуться в Приднестровье, — заявил представитель МВД. — Не можем этого сделать без разрешения Молдавии».

По мнению Андрусива, нападение на ПМР позволило был получить киевскому режиму «обменный фонд», а также повлиять на ситуацию в Мариуполе. Ранее советник министра обороны Украины Юрий Бутусов призвал атаковать Приднестровье для захвата в плен российских миротворцев и оставшегося с советских времён арсенала боеприпасов.

Стоит отметить, что в Приднестровье находятся около 1,7 тыс. военнослужащих. Миротворческий контингент не обладает ПВО и средствами для наступления. В то же время вооружённые силы ПМР насчитывают 15 тыс. человек. В При необходимости численность армии может быть увеличена до 80 тыс.