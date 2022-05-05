Чебоксары, 5 мая, 2022, 13:57 — ИА Регнум. В Чувашии не снижается количество жалоб на действия арбитражных управляющих, из них признаны обоснованными чуть более половины. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении Росреестра по итогам тематического круглого стола.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

На заседании обсудили итоги системы регулирования арбитражного управления в Чувашии. По словам начальника отдела ведомства Татьяны Антоновой, в республике «из года в год не снижается» число обращений на действия или бездействие арбитражных управляющий. В 2021 году поступило 167 заявлений: после административного расследования составлением протоколов закончилось 53% жалоб, по остальным вынесен отказ.

В ведомстве связывают «большой поток обращений» с тем, что жалобу может подать «любое лицо» вне независимости от правового статуса в процедуре банкротства.

«Кроме того, интересы сторон в деле о банкротстве диаметрально противоположны, поэтому разногласия в решениях каких-либо вопросов в процедуре банкротства нередко порождают недовольства, которое выливаются в жалобы», — поясняет Татьяна Антонова.

Заместитель руководителя управления Татьяна Васильева добавляет, что ведомство не имеет право оставлять «без внимания ни одно обращение, даже анонимное»:

«Реагируем на малейшее нарушение. По-другому не можем, поскольку обязаны неукоснительно соблюдать действующее законодательство в области банкротства».

За год в Арбитражный суд Чувашии с подачи управления Росреестра вынес 29 решений об освобождении от административной ответственности с вынесением устного замечания, дано 20 предупреждений, 16 наказаний в виде штрафа. По 14-ти решениям объявлена дисквалификация.