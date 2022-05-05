Бухарест, , 13:56 — REGNUM Известный румынский актёр театра и кино Александру Аршинель в экстренном порядке был госпитализирован в одну из крупнейших частных больниц Бухареста. Об этом 5 мая сообщает бухарестская газета Jurnalul.

В больнице

Врачи оценивают его состояние как критическое. Другой информации нет.

С начала нынешнего года Аршинель четырежды находился в реанимации из-за проблем с сердцем и почками. Три месяца назад 82-летний актер перенес инсульт.

Напомним, А. Аршинель выступил в сотнях театральных постановках и снялся в более чем 70 художественных фильмах. Советскому зрителю актер запомнился по таким картинам как «Последние дни лета» (1976), «Серенада для 12-го этажа» (1976) и «Анна и вор» (1981).