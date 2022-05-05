Москва, 5 мая, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Москва заинтересована в скорейшем урегулировании ситуации в Армении, заявил 5 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Армения — это наш союзник, это наш партнер по нескольким очень важным для нас интеграционным форматам, Армения — наш большой друг. Поэтому, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы в Армении как можно скорее этот период закончился и снова наступил период стабильности», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, протесты в Армении продолжаются с 17 апреля и активизировались 1 мая. Количество протестующих растёт. Накануне они прорвали оцепление возле МИД Армении и установили у входа в здание флаг Нагорного Карабаха.

Читайте также: В Ереване сотрудники полиции задержали 13 протестующих