Казань, 5 мая, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Верховный суд Татарии продлил арест Ильназа Галявиева, обвиняемого в нескольких убийстве в казанской гимназии №175. Как сообщает РИА новости, он проведет под стражей еще три месяца — до 11 августа.

Kzn.ru Стрельба в школе №175 в Казани

Во время заседания объявили, что обвиняемый и его адвокат знакомятся с материалами уголовного дела. Всего из 310 томов ими прочитаны 24. Известно, что Галявиев не возражал против продления содержания под стражей.

ИА REGNUM напоминает, Галявиеву вменяются убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом, покушение на убийство, изготовление взрывного устройства, умышленное повреждение имущества. Психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

По версии следствия, он устроил массовое убийство в казанской гимназии, подражая представителям одной из субкультур.

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