Киев, , 13:55 — REGNUM Популярного видеоблогера и оппозиционного украинского политика Анатолия Шария Будут судить на Украине. Об этом 5 мая заявил представитель Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский.

Анатолий Шарий Анатолий Шарий

По словам представителя, которые передаёт агентство УНИАН, в Испании будет начата процедура экстрадиции на Украину, где он должен предстать перед судом.

«Он точно попадет на территорию Украины и будет передан в руки правосудия — у меня сомнений тоже нет», — сказал Вениславский.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Испании выпустила Шария под подписку о невыезде.