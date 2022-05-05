Представитель Зеленского заявил, что Шария будут судить на Украине
Киев, 5 мая, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Популярного видеоблогера и оппозиционного украинского политика Анатолия Шария будут судить на Украине. Об этом 5 мая заявил представитель Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский.
Анатолий Шарий
Анатолий Шарий
По словам представителя, которые передаёт агентство УНИАН, в Испании будет начата процедура экстрадиции на Украину, где он должен предстать перед судом.
«Он точно попадет на территорию Украины и будет передан в руки правосудия — у меня сомнений тоже нет», — сказал Вениславский.
Как сообщало ИА REGNUM, полиция Испании выпустила Шария под подписку о невыезде.