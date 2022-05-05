Москва, 5 мая, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Индия является третьим крупнейшим в мире импортером нефти, закупая более 85% потребляемой в стране нефти, и для нее крайне важна именно цена импортируемых энергоносителей, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

«В настоящий момент Индия ведет переговоры о значительных скидках на российскую нефть, за которую она готова заплатить не более $70 за баррель с доставкой.

Столь низкая цена объясняется проблемами, возникающими при покупке сырой нефти из России, которая стала токсична для большинства покупателей из стран Запада.

При этом все прекрасно понимают, что если эту нефть не купят в Азии, российским нефтяникам придется просто заморозить ее добычу. В условиях жестких санкций уже покупатель начинает диктовать условия по ценам.

Такие крупные потребители, как Китай и Индия, не отказываются от российской нефти, но издержки на логистику, банковские гарантии, страхование, а также нехватка танкеров ограничивают количество российской нефти, которую Азия сейчас может себе позволить купить.

Кстати, цена $70 за баррель по нефти Urals — это уже нормально. По данным Минфина РФ средняя цена российской экспортной нефти Urals в апреле 2022 года составила $70,52. В апреле 2021 года она составляла $62,50 за баррель.

Частично выпадающие объемы нефти и снижение цены на российские сорта в совокупности означают недополученные валютных доходов экспортеров и нефтегазовых доходов российского бюджета.

Пока трудно оценить суммарный эффект от этих факторов на доходы бюджета РФ. Что касается компаний, то сейчас нефть в рублях для них получается в районе 4800 руб. за бочку (при курсе USD/RUB = 67) — это ниже, чем было в 2021 году.

Таким образом, на российские нефтяные компании оказывают давление не только санкции, из-за которых приходится продавать с дисконтом в Индию и Китай, но и стремительное укрепление рубля», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Индия пытается получить значительные скидки на закупку нефти у России и хочет покупать топливо по цене менее чем за $70 за баррель.

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