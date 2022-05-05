Москва, , 13:53 — REGNUM Российская гимнастка, олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова возобновила тренировки в составе сборной России. Об этом 5 мая сообщила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

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По её словам, Мельникова начала тренироваться на подмосковной базе «Озеро Круглое».

«Поначалу она хотела вернуться 1 июня, но сейчас решила пораньше заехать на базу, так как поняла, что пора начинать готовиться», — цитирует Родионенко ТАСС.

Она добавила, что Мельникова не сидит на базе постоянно, ей разрешено приезжать только на тренировки.

Напомним, на Олимпиаде в Токио Мельникова выиграла золото в командном многоборье, а также две бронзовые медали — в личном многоборье и вольных упражнениях. Также она является чемпионкой мира и четырёхкратной чемпионкой Европы.

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