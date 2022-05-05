* запрещённая в России организация

Кабул, , 13:52 — REGNUM Талибы* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Арест Victor

«Талибан»* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

В афганской провинции Саманган талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали узбекского командира. Об этом сообщает газета «8 Собх».

По данным источников, командира зовут мулла Джунадулла и он является командиром отряда быстрого реагирования разведывательного управления провинции Саманган. Согласно источникам, он был арестован по обвинению в сотрудничестве с Фронтом национального сопротивления.

Источники сообщают, что после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, мулла Джунадулла был назначен директором управления сельского хозяйства и животноводства провинции Саманган, а позже принял командование подразделением разведки.

Родственники командира говорят, что его арест стал результатом заговора.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не прокомментировали арест муллы Джунадуллы.