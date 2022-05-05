Рязань, 5 мая, 2022, 13:57 — ИА Регнум. В Рязанской области за истекшие сутки после выздоровления от COVID-19 выписаны 104 жителя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 мая в федеральном оперативном штабе. Зарегистрирован один летальный исход.

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С начала пандемии в Рязанской области COVID-19 подтвердился у 119 800 человек. Выздоровели 115 237 рязанцев, скончались от осложнений при инфекции 3 363 жителей.

За минувшие сутки в ковид-госпитали поступили 19 новых пациентов.