Москва, , 13:51 — REGNUM На границе 2023–2024 годов произойдет новый финансово-экономический кризис. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 мая заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Георгий Остапкович Issek.hse.ru

«На границе 2023–2024 года нас ждет финансово-экономический кризис, — сказал Остапкович. — Экономические циклы Жюгляра проходят всегда – как правило, раз в 12 лет должен быть какой-то кризис. Вопрос в их интенсивности. А сейчас из-за пандемии идет задержка цикла. Он не обязательно должен быть как в 1930-е годы. Может быть, он будет силой 2008–2009 годов. Но наверняка он будет. А в период кризисов, как показывает экономическая история, все уходят в доллар. Самую основную валюту. И поэтому доллар будет еще усиливаться. Так что на внешнем рынке у доллара все в порядке. Если американцы не будут продолжать печатать его в прежних количествах».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Остапкович рассказал, будет ли наблюдаться приток капитала на фондовые рынки Америки после повышения ставки ФРС США.

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