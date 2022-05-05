Москва, 5 мая, 2022, 13:51 — ИА Регнум. На границе 2023−2024 годов произойдет новый финансово-экономический кризис. Об этом корреспондентуИА REGNUM 5 мая заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭГеоргий Остапкович.

Issek.hse.ru Георгий Остапкович

«На границе 2023−2024 года нас ждет финансово-экономический кризис, — сказал Остапкович. — Экономические циклы Жюгляра проходят всегда — как правило, раз в 12 лет должен быть какой-то кризис. Вопрос в их интенсивности. А сейчас из-за пандемии идет задержка цикла. Он не обязательно должен быть как в 1930-е годы. Может быть, он будет силой 2008−2009 годов. Но наверняка он будет. А в период кризисов, как показывает экономическая история, все уходят в доллар. Самую основную валюту. И поэтому доллар будет еще усиливаться. Так что на внешнем рынке у доллара все в порядке. Если американцы не будут продолжать печатать его в прежних количествах».

Напомним, как сообщалоИА REGNUM, ранее Остапкович рассказал, будет ли наблюдаться приток капитала на фондовые рынки Америки после повышения ставки ФРС США.