Элиста, 5 мая, 2022, 13:51 — ИА Регнум. В преддверии Дня Победы Элиста присоединилась ко всероссийской акции «Окна Победы», сообщает телеграм-канал городской администрации 5 мая.

телеграм-канал администрации Элисты Элиста участвует в акции «Окна Победы»

Жители Калмыкии оформляют окна квартир, домов, офисов рисунками, картинами, фотографиями и надписями, посвященными Победе в Великой Отечественной войне. Фотоснимки размещают в социальных сетях.

К 9 Мая школьники и воспитанники детских садов подготовили аппликации, рисунки, плакаты, наклейки для своих окон. Участие в акции приняли все образовательные учреждения Элисты.