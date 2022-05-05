Судак, Крым, , 13:50 — REGNUM Организаторы фестиваля «Таврида. АРТ» объявили о начале регистрации участников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мероприятия 5 мая.

Участники фестиваля «Таврида. АРТ» Пресс-служба арт-кластера «Таврида. АРТ»

Стать участниками фестиваля смогут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, зарегистрировавшиеся на сайте мероприятия. «Таврида. АРТ» будет посвящён «открытому окну возможностей и поддержки в условиях «новой экономики» и импортозамещения».

Руководитель арт-кластера «Таврида. АРТ» Сергей Першин «Главная тема фестиваля этого года — «сложности = возможности». Мы раскроем ее в образовательных форматах «Меганомики» — программы от будущего Университета креативных индустрий. Топ-эксперты поднимут вопросы использования открытого окна возможностей и создания системы поддержки молодых творцов в новых условиях импортозамещения в креативных индустриях»

Добавим, что фестиваль «Таврида. АРТ» пройдёт с 12 по 16 июля 2022 года в Крыму, в бухте Капсель рядом с Судаком. В мероприятии примут участие 3,5 тыс. человек со всей страны.

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