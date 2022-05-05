5 мая 2022 | Время чтения 5 мин

Станислав Стремидловский, , 14:38 — REGNUM Недавнее интервью папы Франциска итальянской газете Corriere della Sera, в котором он сообщил о своей готовности вылететь в Москву на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по вопросу урегулирования украинского кризиса, а также сделал ряд других заявлений, вызвало шок в Польше. Напомним, что говорил понтифик. Он поднял проблематику действий Североатлантического альянса. В беседе с итальянскими журналистами папа допустил, что «лай НАТО у дверей России» заставил Москву отреагировать негативно и «развязать конфликт». Это первое. Второе. Понтифик задался вопросом, чему служат поставки оружия на Украину. «Вот почему ведутся войны: чтобы испытать оружие, которое мы создали, — сказал Франциск. — Именно это произошло в ходе Гражданской войны в Испании перед Второй мировой войной». Третье. Происходящие на Украине события для папы — это очередной эпизод «мировой войны по частям». Предыдущие «кусочки» наблюдались и наблюдаются в Сирии, Йемене, Ираке, Африке, затрагивая внешние интересы. Международные игроки проявляют сейчас себя на Украине. Следующий регион, который в контексте «мировой войны по частям» волнует понтифика, — это Приднестровье.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Очень редкие польские издания попытались найти какой-то смысл в словах папы Франциска, который не был бы связан напрямую с Украиной. Газета Rzeczpospolita, например, решила, что все дело в Ближнем Востоке: «Франциск заключил договор с Путиным несколько лет назад — и сделал это потому, что нашел в нем партнера в деле защиты христиан на Ближнем Востоке. Никто другой, особенно западные лидеры, не стремились к этому. Хотя Запад оказал большое влияние на превращение Ближнего Востока в место, где христианам все труднее выживать». Как считает издание, «договор есть договор. Франциск благодарен Путину и не осуждает его. Христиане, немногочисленные, выжили в Сирии. Они сохранились, тоже в небольшом количестве, в соседнем Ираке. Можно попытаться проникнуть в мышление главы Церкви: если христиане исчезнут с Ближнего Востока, они никогда не вернутся». Но «по сравнению с двумя тысячелетиями существования христианства на Ближнем Востоке и риском его исчезновения навсегда, нынешняя война в Восточной Европе между христианскими странами имеет совсем другое измерение».

Папа Римский Франциск Long Thiên

А какое «другое»? Для многих польских «мыслителей» все очевидно и ясно. «Папа просто не понимает, что происходит на Украине, — заявляет проправительственный польский портал wPolityce. — Более того, его советники этого не понимают или не хотят понимать». Еще одно объяснение предоставляет в интервью оппозиционному порталу Gazeta отец-доминиканец Павел Гужиньский. Он видит проблему в том, что понтифик — родом из Латинской Америки, то есть не европеец в узком смысле и не человек Запада в широком. Можно также сказать, что «этот папа глубоко левый. Он настолько глубоко левый, что везде видит неоимперские или неоколониальные наклонности Запада, вот почему перед лицом войны России против Украины он не выступает на стороне Запада». Бенедикт XVI или Иоанн Павел II были другими. Польского папу заботило «столкновение между коммунизмом и демократическим миром». В этом контексте слова Франциска о «лае НАТО» перед Россией отец Павел называет «наивными». Таким же «наивным» он считает поиск понтификом «третьего пути, который не будет ни путинским, ни западным». Но это «несбыточная мечта, потому что такого пути не существует». Теологическое окружение папы должно помочь ему разобраться в своих мыслях, заявляет польский доминиканец. А если этого не произойдет, то, следуя примеру Бенедикта XVI, Франциск должен подумать об отставке.

Однако тезис о «неевропейском понтификате» опровергает итальянский историк Массимилиано Сигнифреди, автор книги «Иоанн Павел II и конец коммунизма». Он подчеркивает, что «часть польского епископата, обычно сдержанная в своих заявлениях, недавно критиковала государственный секретариат Святого престола за отсутствие близости к жертвам конфликта, намекая, что эта «симметрия» объясняется смешением дипломатического персонала Ватикана с итальянской и французской культурами, традиционно симпатизирующими Москве (и причина этой симпатии в том, что они не испытали коммунистическую диктатуру на собственном опыте)». Это «удивительная позиция, которая показывает серьезное непонимание природы госсекретариата, рассматриваемого в житейском смысле как департамент, подобный любому другому министерству, расположенному в Риме или Париже», продолжает Сигнифреди. Он напоминает, что госсекретариат служит папской миссии, а его сотрудники, рекрутированные с разных континентов, являются выражением «универсальности Католической церкви и ее центра управления». Тем более что в руководстве Римской курии есть много прелатов из Центральной и Восточной Европы.

Резиденция Римской курии в Ватикане Maksim

Эта заочная дискуссия показывает, что польский католицизм так и не вышел из архаичного состояния времен, когда Католическая церковь в католических странах была государственной. Не помог ему даже понтификат Иоанна Павла II, ведь как ни относись к «борьбе с коммунизмом» польского папы, она носила глобальный характер и касалась не только территорий, но и пространства идей. За нынешними попытками иных польских католиков оценивать происходящие на Украине события в том виде, как они это делают, видятся отголоски польско-российского противостояния XVII–XVIII веков с борьбой двух государственных проектов, по отношению к которым культурная и религиозная конкуренция носила прикладной характер. И это объясняет, почему Святой престол и папа Франциск предпочитают кальвиниста Виктора Орбана, премьер-министра Венгрии, польским единоверцам. Для «универсальной» Католической церкви важны результаты, вера из дел, а не запись в метрике. Та же Польша, которая убеждает саму себя «смириться с тем, что лидеры Католической церкви не понимают сути происходящего в Европе в данный момент», не может быть помощником Ватикану в глобальных процессах.