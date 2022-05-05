Москва, 5 мая, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Кадры, на которых запечатлена уничтоженная в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины военная техника киевских боевиков, обнародовало 5 мая Минобороны России.

Уничтоженная техника ВСУ

На выложенной в интернет видеозаписи запечатлён разрушенный до основания, видимо, из-за детонации боекомплекта, танк Т-80БВ, подбитый танк Т-64БВ и два уничтоженных украинских бронеавтомобиля «Козак».

Помимо того, на этих кадрах показаны обломки бомбардировщика Су-24М украинских ВВС, который был сбит российскими системами противовоздушной обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что передача Украине военными США и НАТО данных разведки не способствует быстрому завершению специальной операции.