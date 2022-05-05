Архангельск, , 13:50 — REGNUM Жители Архангельской области собрали 30 тонн гуманитарной помощи для Донбасса. Специальный вагон, загруженный продовольствием и предметами первой необходимости, ушел сегодня, 5 мая, в составе поезда с железнодорожного вокзала Архангельска, сообщает региональное правительство.

Вагон с гуманитарной помощью dvinanews.ru

Председатель регионального отделения Российского Красного Креста Ольга Костель сообщила, что на формирование нынешней партии ушло полтора месяца.

«В сборе приняли участие порядка двухсот добровольцев, а также северяне, неравнодушные к чужому горю. Было очень приятно видеть, как откликаются люди, как они приносят продукты и другие товары, чтобы поддержать жителей Донецка и Луганска», — сказала она.

Добавим, что с инициативой подготовить и отправить гуманитарный «Поезд помощи» от российских регионов жителям Донецкой и Луганской народных республик выступил Общероссийский народный фронт совместно с РЖД. Состав поезда будет сформирован из брендированных вагонов от каждого субъекта. Вагоны соберут в Москве, после чего состав уйдет в Ростовскую область.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из Архангельской области в Донбасс было отправлено 160 тонн гуманитарной помощи.