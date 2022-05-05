Курган, 5 мая, 2022, 13:49 — ИА Регнум. В Курганской области с отдельных территорий снят режим ЧС, введённый ранее в связи с пожароопасной обстановкой. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Цитата м/ф «Пожарная бригада Микки». реж. Уол Дисней. 1935. США Пожар

Режим чрезвычайной ситуации снят с Варгашинского, Макушинского и Петуховского районов. И продолжает действовать в Кургане, Кетовском и Белозерском районах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, режим чрезвычайной ситуации в ряде территорий Курганской области был введён 28 апреля 2022 года.