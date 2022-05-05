Симферополь, 5 мая 2022, 13:49 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве подписано между Советом министров Республики Крым и ПАО «Промсвязьбанк», сообщил 5 мая в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксёнов.
Аксёнов выразил уверенность, что приход крупного банка в региона окажет позитивное влияние на развитие экономики региона в целом, на инвестиционный климат, доступность и скорость банковских услуг.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 4 мая, соглашение о сотрудничестве с Промсвязьбанком подписал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В апреле президент РФ Владимир Путин дал поручение открыть офисы ПСБ в Крыму и Севастополе.
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