Симферополь, , 13:49 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве подписано между Советом министров Республики Крым и ПАО «Промсвязьбанк», сообщил 5 мая в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксёнов.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

«В рамках рабочей встречи с делегацией ПАО «Промсвязьбанк» во главе с председателем банка Петром Михайловичем Фрадковым подписали соглашение о сотрудничестве между ПСБ и Советом министров Республики Крым», — написал глава региона.

Аксёнов выразил уверенность, что приход крупного банка в региона окажет позитивное влияние на развитие экономики региона в целом, на инвестиционный климат, доступность и скорость банковских услуг.

«Надеюсь, что примеру ПСБ в скором времени последуют не только банки, но и другие крупные игроки рынка», — подчеркнул Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 4 мая, соглашение о сотрудничестве с Промсвязьбанком подписал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В апреле президент РФ Владимир Путин дал поручение открыть офисы ПСБ в Крыму и Севастополе.

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