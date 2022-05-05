Шарья, Костромская область, , 14:27 — REGNUM Прокуратура Костромского района требует взыскать в пользу государства сумму взяток, полученных бывшим начальником исправительной колонии общего режима №2 Владимиром Павловым. Об этом сообщает пресс-служба Костромского районного суда.

Деньги Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Как установило следствие, в 2018–2019 годах должностное лицо получило почти 630 тысяч рублей за покровительство осуждённым. Установлено, что Павлов имел намерение наладить передачу сотовых телефонов на зону, а также помочь одному из арестантов с досрочным освобождением за 1 миллион рублей.

Сейчас бывший начальник колонии сам отбывает наказание в исправительном учреждении. Срок его заключения составит 7,5 лет. Кроме этого, Костромской областной суд обязал экс-руководителя выплатить 1 млн рублей штрафа. Первое заседание по делу о взыскании сумм взяток состоится 8 июня 2022 года.

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