Кабул, 5 мая, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Фронт национального сопротивления Афганистана, возглавляемый Ахмадом Масудом, объявил о формировании высшего совета фронта. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Флаг Афганистана

Представитель фронта Себгатулла Ахмади сообщил, что вечером 4 мая в режиме онлайн состоялась консультативная встреча под руководством Ахмада Масуда для формирования высшего совета Фронта национального сопротивления.

«Консультации велись с деятелями всех провинций и всех этнических групп, всех языков и религий, включая всех уважаемых людей, в том числе с различными политическими и общественными партиями и группами, а также с отдельными личностями, мужчинами, женщинами, стариками и молодёжью внутри страны, в странах региона и мира, с учётом численности населения каждой провинции», — пояснил представитель Фронта сопротивления.

По словам Ахмади, в конце встречи Ахмад Масуд подчеркнул: »Продолжив эти встречи и после подведения итогов обсуждений будут предприняты шаги по созданию высшего совета Фронта национального сопротивления Афганистана».

Стоит отметить, что ряд политических деятелей уже объявил о создании ещё одного совета под названием «Высший совет сопротивления Исламской Республики Афганистан»; но пока нет никаких известий о начале политической и военной деятельности этого совета.