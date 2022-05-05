Джакарта, , 13:46 — REGNUM Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно продвигал индонезийскую кухню, посетив индонезийские рестораны в Нью-Йорке (США), сообщает Antara.

Индонезия Иван Шилов © ИА REGNUM

Сандиага Уно заявил постоянному представителю Индонезии при Организации Объединенных Наций, что не будут скучать по индонезийской кухне, потому что в Нью Йорке можно найти все индонезийские блюда.

Во время своего визита в Нью-Йорк министр туризма и креативной экономики вместе с постоянным представителем Индонезии при ООН имели возможность посетить ресторан Awang Kitchen.

Индонезия продолжит поощрять развитие инвестиций в туризм, которые приносят процветание более широкому сообществу.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Японии наградило трех индонезийских политических деятелей.

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