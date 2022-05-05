Кито, 5 мая, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Национальная полиция и вооруженные силы Эквадора усилили режим спецоперации в ответ на всплеск насилия в прибрежной провинции Эсмеральдас. Об этом пишет Prensa Latina.

Skratos1983 Эквадор

Усиление режима спецоперации совпадает с введением режима чрезвычайного положения, действующего в этом и других районах страны, где растет число преступных деяний и насильственных смертей.

В то время как военное и полицейское присутствие в Эсмеральдасе усиливается, в Гуайясе и Манаби продолжают действовать меры чрезвычайного положения.