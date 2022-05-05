Омск, , 13:45 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области выявили 53 носителя коронавируса, госпитализация потребовалась 79 заболевшим. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 мая в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За весь период пандемии в Омской области подтверждено 206 482 случая заражения коронавирусом, выздоровели 200 963 человека (+87 за сутки), скончались 4252 ковид-пациента (+1).

Напомним, 4 мая в регионе выявили 54 носителя коронавируса, выздоровели 50 человек, госпитализация потребовалась 22 заболевшим.

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