Москва, 5 мая 2022, 13:44 — REGNUM Требования заблокированных на «Азовстали» украинских боевиков по обмену мирных жителей на продукты и лекарства схожи с требованиями террористов в Сирии, заявил 5 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что ввиду того, что со стороны киевского режима идет большое количество лживой информации, ее необходимо тщательным образом фильтровать.
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