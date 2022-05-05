Москва, 5 мая, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Требования заблокированных на «Азовстали» украинских боевиков по обмену мирных жителей на продукты и лекарства схожи с требованиями террористов в Сирии, заявил 5 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Разумеется президент получает всю полноту информации, и, конечно, он все знает. Что касается подобных требований националистов, которые укрываются в подземных помещениях завода, то, конечно, они очень сильно похожи на аналогичные требования, которые озвучивались ранее террористами в Сирии и в других местах», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что ввиду того, что со стороны киевского режима идет большое количество лживой информации, ее необходимо тщательным образом фильтровать.

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