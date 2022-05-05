Москва, , 13:52 — REGNUM Запрос Генпрокуратуры России о поставщиках, отказывающихся снижать отпускные цены на товары в условиях укрепления рубля, не является проверкой бизнеса. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 5 мая журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Представителя Кремля спросили, насколько уместны подобные проверки в текущих условиях. Песков пояснил, что это не проверка, а запрос данных у профильной ассоциации.

«Всё будет зависеть от результатов рассмотрения прокуратурой, тем более что это не непосредственно бизнес [проверяется], это запрос информации у ассоциации», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, Генпрокуратура РФ обратилась к председателю президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорю Караваеву с запросом данных о поставщиках, которые отказываются снижать отпускные цены на продовольствие и другие товары. Запрос ведомства касается «наименований компаний и их местонахождения».

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