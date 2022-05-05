Калуга, , 13:53 — REGNUM Прокуратурой Калуги по материалам сотрудников регионального управления ФСБ России организована проверка соблюдения законодательства о противодействии экстремизму. Об этом 5 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Нацизм Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В ходе проверки выявлен факт размещения 25-летним студентом одного из высших учебных заведений на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» аудиовизуальные файлы, а также изображение нацистской свастики. В связи с выявленными нарушениями прокуратурой в отношении студента инициировано возбуждение дела об административном правонарушении.

По результатам рассмотрения материалов прокуратуры нарушителю назначен штраф. Запрещенные материалы удалены из социальной сети.

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