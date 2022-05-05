Калуга, 5 мая, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Прокуратурой Калуги по материалам сотрудников регионального управления ФСБ России организована проверка соблюдения законодательства о противодействии экстремизму. Об этом 5 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нацизм

В ходе проверки выявлен факт размещения 25-летним студентом одного из высших учебных заведений на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» аудиовизуальные файлы, а также изображение нацистской свастики. В связи с выявленными нарушениями прокуратурой в отношении студента инициировано возбуждение дела об административном правонарушении.

По результатам рассмотрения материалов прокуратуры нарушителю назначен штраф. Запрещенные материалы удалены из социальной сети.