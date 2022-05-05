Сеул, , 13:42 — REGNUM Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси, который посетит Южную Корею для участия в церемонии инаугурации, встретится с новым президентом страны Юн Сок Ёлем. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей переходного комитета избранного президента Южной Кореи.

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси Mofa.go.jp

По их словам, президент редко встречается с глава МИД других государств, присутствующих на церемонии инаугурации. Однако в связи с тем, что министр иностранных дел Японии Хаяси посетит Южную Корею в качестве специального посланника премьер-министра Японии Фумио Кисиды, после церемонии инаугурации президент встретится с ним в специально отведенное время.

Ожидается, что глава внешнеполитического ведомства Японии передаст Юн Сок Ёлю письмо от японского премьер-министра, в котором будет изложена позиция японской стороны по поводу отношений между Сеулом и Токио.