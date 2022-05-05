Избранный президент Южной Кореи встретится с главой МИД Японии
Сеул, 5 мая, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси, который посетит Южную Корею для участия в церемонии инаугурации, встретится с новым президентом страны Юн Сок Ёлем. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей переходного комитета избранного президента Южной Кореи.
По их словам, президент редко встречается с глава МИД других государств, присутствующих на церемонии инаугурации. Однако в связи с тем, что министр иностранных дел Японии Хаяси посетит Южную Корею в качестве специального посланника премьер-министра Японии Фумио Кисиды, после церемонии инаугурации президент встретится с ним в специально отведенное время.
Ожидается, что глава внешнеполитического ведомства Японии передаст Юн Сок Ёлю письмо от японского премьер-министра, в котором будет изложена позиция японской стороны по поводу отношений между Сеулом и Токио.