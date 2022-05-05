Архангельск, 5 мая, 2022, 13:40 — ИА Регнум. В Архангельске 10 мая состоится парад военной техники. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Цыбульский, в составе колонны пройдут танк Победы Т-34, «Катюша», самоходная противотанковая установка СУ-100, советский тяжелый мотоцикл М-72, союзнический «Виллис» и другие машины.

ИА REGNUM Танк Т-34

«Колонна начнет движение в 13.00 от Кузнечевского промузла, пройдет по улицам Гагарина и Урицкого, по Троицкому проспекту и проспекту Ломоносова, по Обводному каналу и по набережной Северной Двины. Финальная точка маршрута — площадь Мира», — сообщил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в День Победы в Архангельске прогремит салют из 580 залпов.