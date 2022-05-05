Санкт-Петербург, 5 мая, 2022, 14:11 — ИА Регнум. В Петербурге отказались от планов по строительству жилого комплекса для судей Верховного суда РФ у гостиница «Охтинская», которое намечалось в рамках переезда суда из Москвы в Северную столицу. Об этом 5 мая сообщила вице-спикер Законодательного собрания, член фракции «Справедливая Россия» Марина Шишкина в своём Telegram-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Стройплощадка Судебного квартала (архивное фото)

На запрос Шишкиной в строительном блоке Смольного подтвердили, что жилого комплекса у гостиницы «Охтинская» в Красногвардейском районе не будет. На этом месте планируют возвести многофункциональный театрально-концертный зал и музей современного искусства.

Документация о использовании территорий уже утверждена постановлением городского правительства. «Согласно закону Санкт-Петербурга, основания для отмены отдельных частей документации в отношении участков с целью размещения парка (территории рекреационного назначения) отсутствуют», — сообщил вице-губернатор Николай Линченко в ответ на обращение Марины Шишкиной.

Напомним, что ЖК для судей в Красногвардейском районе должен был стать дополнением судебного квартала в Петроградском районе.

Принятое решение косвенно подтверждает то, что в Петербурге пересмотрены планы по возведению парка «Тучков Буян», который должен был появиться вместо судебного квартала на проспекте Добролюбова. В 2021 году стало известно, что проект парка фактически заморожен, а строительство судебных зданий продолжается.

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Изначально предполагалось, что судебный квартал будет состоять из здания Верховного суда РФ, судебного департамента, инженерного-технического блока, а также жилого комплекса для судей. Рядом возведут дворец танца Бориса Эйфмана.

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Парк «Тучков буян» должен был стать парковой зоной в Судебном квартале у набережной Малой Невы. Он должен был разместиться по соседству с административными зданиями суда. О его строительстве заявлял перед выборами губернатор Петербурга Александр Беглов.