Тунис, , 13:44 — REGNUM Президент Туниса Кайс Сайед заявил о формировании специального комитета по разработке новой конституции страны. Об этом 5 мая сообщает Babnet со ссылкой на заявление пресс-службы президента.

Кайс Сайед Quirinale.it

По последним данным, комитет будет разделён на две рабочих группы, одна из которых будет прорабатывать предложения по проведению внутринационального диалога.

Отмечается, что в состав комитета войдут представители ряда общественных организаций: Тунисского всеобщего профсоюза, Промышленно-торгового союза, Тунисской лиги защиты прав человека и национальной Коллегии адвокатов.

Как заявил президент страны Кайс Сайед, разработанный проект будет опубликован в ближайшее время.

«Новая конституция будет подготовлена, а затем одобрена на всеобщем референдуме», — говорится в сообщении пресс-службы президента.