Чебоксары, , 13:39 — REGNUM В Чувашии похолодало из-за прихода арктической воздушной массы. Текущее сильное похолодание в мае, скорее всего, будет последним, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Солнце и дождь Наталия Николаева © ИА REGNUM

Резкое похолодание и выпавший 5 мая мокрый снег синоптик-любитель связывает с арктической воздушной массой с температурой на высоте облаков — 9 градусов. В результате у земли температура упала до +5…+7 градусов, и вместо дождя пошёл снег.

Синоптик-любитель отмечает, что сильно накрыло снегом соседнюю Марий Эл, где за сутки выпала половина месячной нормы осадков и местами образовались сугробы.

Владимир Михайлов полагает, что столь резкое похолодание может стать последним в мае. 8 — 9 мая в Чувашии ожидается потепление до +15…+20 градусов, 10 мая из-за холодного фронта температура снизится до +12…+14 градусов.