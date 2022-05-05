Токио, 5 мая, 2022, 13:38 — ИА Регнум. В центральной части Японии произошли подземные толчки магнитудой 4,8. Об этом 5 мая сообщает японское национальное метеорологическое управление.

Zeml.info Землетрясение

По информации управления, эпицентр землетрясения располагался в префектуре Ибараки, которая является соседней с Токио. Очаг подземных толчков находился на глубине 40 км.

При этом не объявлялась угроза цунами сообщений и не поступало о пострадавших или разрешениях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подземные толчки магнитудой 5,6 были зафиксированы у побережья Филиппин.