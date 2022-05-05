Барселона, Испания, 5 мая, 2022, 13:37 — ИА Регнум. В Испании украинского блогера Анатолия Шария отпустили под подписку о невыезде. Об этом 5 мая сообщила глава европейского бюро ВГТРК Анастасия Попова.

Sharij.com.ua Анатолий Шарий

По её словам, Шарий вернётся в Барселону, где будет ждать судебного решения об экстрадиции.

Ранее полиция Испании подтвердила задержание популярного видеоблогера с Украины Анатолия Шария. Информацию распространила Служба безопасности Украины.