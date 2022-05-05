Вашингтон, , 13:37 — REGNUM Актёр Стив Бертон, известный по сериалу «Центральная больница», расстался со своей супругой Шери Гастин. Об этом 5 мая пишет Page Six.

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По данным СМИ, причиной расставания стала неверность Гастин. «Я хотел кое-что прояснить. Мы с Шери расстались. Недавно она объявила, что ждёт четвёртого ребенка. Ребёнок не мой», — объяснил Бертон.

ИА REGNUM напоминает, что Стив Бертон и Шери Гастин поженились в 1999 году. У них есть трое детей — две дочери и сын.

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