Красноярск, , 13:35 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались три человека с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 5 мая в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

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За весь период пандемии жертвами COVID-19 в Красноярском крае стали 10 787 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в регионе выявили 73 носителя коронавируса, выздоровел 91 человек.

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