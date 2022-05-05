* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 5 мая, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Официальный представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид после широкой реакции на танец талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) у могилы афганского полевого командира, бывшего министра обороны Афганистана Ахмад Шаха Масуда в Панджшере, назвал это ошибкой и сказал, что пытается выяснить мотив этого поступка.

Tasnimnews.com Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

По сообщению информационного агентства «Шафакна», на видео, размещённом в социальных сетях, видно, как боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) танцуют возле могилы Ахмад Шаха Масуда.

Пользователи соцсетей назвали этот поступок радикалов оскорблением, который, по их мнению, ведёт к этническому расколу. Пресс-секретарь талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ответил на критику, заявив, что «недавний инцидент» в Панджшере не является официальной политикой «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и не был одобрен движением.

Он написал в «Твиттере» вечером 4 мая, что несколько человек из разных провинций прибыли в Панджшер, чтобы отпраздновать Ид аль-Фитр, в честь которого они, возможно, танцевали. Муджахид добавил, что причиной танца было «не оскорбление джихадистов, а безрассудство нескольких человек».

Официальный представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) добавил, что афганские деятели пользуются уважением движения, и что оскорблять мертвых запрещено. Муджахид заявил, что предпринимаются усилия, чтобы «узнать больше о мотивах этого правонарушения и предотвратить повторение таких действий».

Сообщалось, что в ходе захвата Панджшера талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) их боевики разбили стекло на могиле Ахмад Шаха Масуда.

Ахмад Шах Масуд был командиром моджахедов и упорным противником талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и был известен как «Национальный герой Афганистана».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) при своём предыдущем правлении (1996–2001 гг.), когда был жив Ахмад Шах Масуд, не смогли захватить Панджшерскую долину, известную как база сопротивления Масуда «Шахра».

В 2021 году, когда Кабул и провинции были захвачены талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Ахмад Масуд, сын Ахмад Шаха Масуда, сформировал Фронт сопротивления в Панджшере. Этот фронт несколько дней сопротивлялся талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но, в конце концов, Панджшер пал.

В настоящее время Фронт сопротивления заявляет, что продолжает свою деятельность против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшере и прилегающих провинциях. Время от времени он заявляет о нападениях на силы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).