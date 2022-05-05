Москва, 5 мая, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Передача Украине военными США и НАТО данных разведки не способствует быстрому завершению специальной операции. Об этом 5 мая сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он прокомментировал публикации СМИ, согласно которым американские военные передавали Киеву разведданные, которые позволили уничтожать российских офицеров. По словам пресс-секретаря, в ВС РФ знают о передаче разведданных.

По словам Пескова, передача США и НАТО Украине разведданных не способствует быстрому завершению российской специальной военной операции. Тем не менее, это не помешает доведению спецоперации до конца, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, разведданные, тайно предоставленные Киеву Вашингтоном, привели к гибели российских офицеров, написало издание New York Times со ссылкой на источники.