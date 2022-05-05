Уфа, 5 мая, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Депутат Фарит Гиндуллин решил досрочно завершить работу в государственном собрании Башкирии. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба республиканского госсобрания.

Prokuror-kaluga.ru Удостоверение депутата

«Фарит Гиндуллин написал заявление о сложении полномочий по семейным обстоятельствам», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания Константина Толкачева.

Сообщается, что Гиндуллин представляет партию «Единая Россия». Он был избран жителями Октябрьского района Уфы в сентябре 2019 года после досрочного прекращения работы в парламенте Аскара Файзуллина.

Отмечается, что депутат работал в составе комитета по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму.

«Несмотря на небольшой период работы в парламенте республики, он успел себя проявить, в частности, стал первым участником социально значимого проекта «Атайсал», который активно продвигал», — пояснил Толкачев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что заместителем председателя государственного собрания Башкирии на профессиональной постоянной основе стал Рустем Ахмадинуров.