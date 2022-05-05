Москва, 5 мая, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Более трети деклараций в таможенной системе России выпускается автоматически за 2,5 минуты. Об этом 5 мая заявил руководитель Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Шлагбаум на таможне

«В настоящее время автоматически регистрируется 85% всех деклараций, и автоматически выпускается 35% деклараций. То есть практически каждая третья декларация у нас выпускается информационной системой автоматически за 2,5 минуты», — заявил Булавин.

Кроме того, был введён первоочередной порядок администрирования деклараций по всему критическому импорту.

«В отношении этих товаров также существенно снижено проведение досмотровых мероприятий. Сейчас досмотровые мероприятия в отношении этих товаров проводятся меньше, чем в 1% случаев», — указал он.