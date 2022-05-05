Красноярск, 5 мая, 2022, 13:29 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае выявили 73 носителя коронавируса, госпитализировали 108 заболевших (4 мая — 24). Об этом ИА REGNUM сообщили 5 мая в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За весь период пандемии в Красноярском крае подтверждён 364 421 случай заражения коронавирусом, выздоровели 352 253 человека. За сутки список выздоровевших пополнился 91 фамилией.

Напомним, 4 мая в крае выявили 76 носителей коронавируса, выздоровел 131 человек.