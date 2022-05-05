Саратов, 5 мая, 2022, 13:33 — ИА Регнум. В Саратовской области труженики села весной планируют посеять 2,8 млн гектаров яровых культур. Губернатор Валерий Радаев нацелил аграриев на получение урожая в 6 млн тонн зерна, сообщает 5 мая пресс-служба главы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

В настоящее время в области набирают обороты весенне-полевые работы. Сельхозпроизводители посеяли 320 тыс. гектаров яровых культур или 11,2% от плана. Засеяна пятая часть всех зерновых или 222 тыс. гектаров.

В 2021 году саратовские аграрии собрали с посевной площади почти 2,2 млн гектаров более 3,9 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

ИА REGNUM напоминает, к посевной в Саратовской области подготовили 124 тыс. тонн минеральных удобрений.

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