Рига, 5 мая, 2022, 13:28 — ИА Регнум.

ИА REGNUM Маски

Длинные очереди пациентов в больницах Латвии объясняются как нехваткой специалистов, так и дианостирующей медицинской техники и оборудования. Об этом сообщил латвийский портал bb. lv.

Снижение числа заболеваний коронавирусом не решило проблемы длинных очередей в медучреждениях страны. Наоборот, как отметил внештатныйконсультант министра здравоохранения Даниэля Павлютса, семейный врач Айнис Дзалбс, теперь к врачам направились те, кто из-за эпидемии два последних года не мог этого сделать.

«Пациенты старались без надобности не ходить по поликлиникам, откладывать плановые осмотры и терпеть дискомфорт, дожидаясь более спокойных времен», — сообщил Дзалбс.

Особенно долго нынешние пациенты ждут визитов к специалистам в крупных больницах, обслуживающих столицу и основные населенные пункты страны. Представитель Клинической университетской больницы им. Паула Страдыньша Янита Вейнберга сообщила журналистам, что многомесячные очереди образуются из-за нехватки специалистов.

Так, столичная больница больше всего нуждается в гематологах, иммунологах, лицевых и челюстных хирургах. Очереди на обследования формируются из-за нехватки специального диагностического оборудования.

По словам Дзалбса, рекордсменами по затянувшимся по времени ожидания консультациям являются врачи-ревматологи, занимающиеся диагностикой и лечением различных заболеваний костей, суставов и соединительной ткани. Пациенты семейного врача рассказывают, что ждать визита к таким специалистам приходится до года.