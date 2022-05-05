Орск, Оренбургская область, 5 мая, 2022, 13:28 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области вынесен приговор в отношении бывшего сотрудника полиции. Он признан виновным в получении взятки. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Приговор суда

Установлено, что правоохранитель ежемесячно получал от продавца, осуществляющего незаконную реализацию алкоголя, по 10 тыс. рублей. Общая сумма полученных до задержания полицейского денег составила 230 тыс. рублей. Вознаграждение предполагало уход от документирования нарушений и отсутствие действий по пресечению незаконного продажи алкогольной продукции.

Суд приговорил экс-полицейского к семи годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима. Кроме того, фигурант оштрафован на 2,3 млн рублей и лишён звания майора полиции. В течение трёх лет ему запрещено занимать определённые должности.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД Оренбургской области, по итогам проведённой служебной проверки данный сотрудник был уволен из органов внутренних дел.